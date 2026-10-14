Manifestante contra De la Espriella: "Es el momento de ponerse en defensa de los DDHH"

Guardar

Bogotá, 14 oct (EFE).- Las calles de Colombia se convirtieron este miércoles en escenario de la primera gran marcha nacional en contra del Gobierno del presidente de ese país suramericano, Abelardo de la Espriella, en medio de petardos, discusiones y una fuerte granizada.

"Reconocemos que quedan cuatro años de mucha violencia y sufrimiento por culpa del fascismo de este Gobierno, pero ya es el momento de ponerse en la defensa de los derechos humanos", declaró a EFE un estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) que pidió no ser identificado.

PUBLICIDAD

Con mensajes en contra del Gobierno y de países aliados, como Estados Unidos e Israel, los manifestantes expresaron su descontento con las políticas de De la Espriella en materia de seguridad, economía, trabajo y medio ambiente.

En Bogotá, cuatro marchas iniciaron su camino hasta confluir en la Plaza de Bolívar, donde llegó el expresidente Gustavo Petro (2022-2026), quien se paseó entre los manifestantes y luego se marchó sin ofrecer declaraciones en tarima.

Durante la marcha de los estudiantes de la UPN se registraron incidentes menores entre manifestantes y miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, que trataron de impedir, sin éxito, que se pintaran las paredes con mensajes en contra del Ejecutivo.

PUBLICIDAD

A los universitarios se unieron integrantes de la comunidad LGBTI y activistas pro Palestina que quemaron un muñeco de De la Espriella junto con banderas de Israel y Estados Unidos.

A medida que la marcha avanzó por la carrera séptima, una de las principales vías de Bogotá, se escucharon estruendos de petardos que detonaron en canecas de basura.

Mientras una parte de los manifestantes ya se concentraba en la Plaza de Bolívar, otra se quedó paralizada debido a una fuerte granizada que inundó algunas calles del centro de Bogotá.

La exministra de Ambiente durante la Administración Petro, Susana Muhamad, acusó a De la Espriella de "tomar decisiones por encima de los derechos de las población" y pidió que se escuche a las personas que salieron a protestar.

"Si el Gobierno no escucha y sigue estigmatizando a la oposición, este calentamiento se va a volver un paro nacional", advirtió Muhamad sobre la intención de los partidos de centro y de izquierda de convocar a una huelga general en noviembre.

PUBLICIDAD

Por su parte, la representante a la cámara por el departamento de Nariño (suroeste) Rosita Guevara indicó que esta marcha busca "defender la paz" y reivindicar los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza, luego de la decisión del Gobierno de explorar con un programa piloto la fumigación con glufosinato de amonio.

"Vuelven las fumigaciones con un herbicida que contribuye a la guerra contra nuestro territorio, porque aquí lo que le estamos diciendo (a De la Espriella) es que queremos vivir en paz", afirmó Guevara.

Aunque la Plaza de Bolívar se llenó, algunos manifestantes dijeron que no se cumplieron las expectativas que tenían para esta movilización nacional, que se entiende como la primera de una seguidilla de protestas para los próximos dos meses.

"Es el miedo que oprime, por eso la gente no sale, porque tiene miedo a que la maten", dijo una estudiante de la UPN que también prefirió no identificarse. EFE

(Foto) (Video)