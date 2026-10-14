Llega a Cuba otro envío de ayuda humanitaria de EE. UU. a través de Cáritas

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La Habana, 14 oct (EFE).- Un donativo de ayuda humanitaria enviada por el Gobierno de Estados Unidos arribó este miércoles a la provincia cubana de Matanzas (oeste) para su distribución inicialmente a 700 de las 2.100 familias vulnerables seleccionadas, informó la organización católica Cáritas Cuba.

El primer cargamento destinado a la Diócesis de Matanzas fue recibido por el Obispo Juan Gabriel Díaz Ruiz, y la directora de Cáritas en ese territorio, María de los Ángeles Castelo, a su llegada al aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez, de Varadero.

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Voluntarios parroquiales de Cáritas identificaron y coordinaron la entrega de la donación para las familias más necesitadas en la Vicaría Nuestra Señora de la Caridad que abarca comunidades de las localidades Unión de Reyes, Bolondrón, Güira, Juan Ávila, Alacranes, Puerto Rico, Bermejas, Cabezas, entre otras, según detalla el informe divulgado en las redes sociales.

Los beneficiados fueron seleccionados según los criterios de los donantes que parten de la inseguridad alimentaria y dificultades para el acceso al agua, señaló.

Asimismo detalló que tienen prioridad a los adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad o encamados, enfermos crónicos, mujeres embarazadas o lactantes, así como los niños menores de cinco años.

Se prevé que 18.200 núcleos familiares de la Diócesis de Matanzas recibirán los módulos del donativo que incluyen una caja de productos alimenticios de primera necesidad y una caja de artículos esenciales de aseo personal.

Cáritas ha referido que estos donativos forman parte de los 60 millones de dólares que la Iglesia Católica cubana canaliza dentro del fondo de asistencia humanitaria de 100 millones, aprobado por el Gobierno de Estados Unidos para apoyar al pueblo de Cuba.

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El primer cargamento de 18 toneladas llegó a La Habana el pasado julio, y le han seguido otros con destino a comunidades parroquiales de las provincias centrales Villa Clara y Cienfuegos, en septiembre.

Desde principios de octubre también han recibido los envíos las Diócesis de la provincia Camagüey (centro-este) y la parroquia Gaspar en Ciego de Ávila, también de la zona central.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció en mayo una ayuda por valor de 100 millones de dólares en "asistencia humanitaria directa al pueblo cubano, la cual sería distribuida en coordinación con la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes y confiables".

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La llegada de los donativos tiene lugar en un momento de elevada confrontación verbal entre La Habana y Washington, considerado como el de mayor tensión de sus controvertidas relaciones en décadas.

Además, la situación se enmarca en la profunda crisis económica que padece la isla desde hace seis años, agravada por la pandemia, las fallidas políticas nacionales y las sanciones estadounidenses, que han provocado escasez de alimentos, combustible y medicinas, una inflación galopante, prolongados apagones y una creciente dolarización.

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A ello se ha sumado desde enero la política de "máxima presión" aplicada por Washington con un cerco petrolero y medidas secundarias a partir de mayo contra sectores vitales que han reforzado la crisis económica y energética en la isla. EFE