La Bolsa de México baja un 0,26 % y rompe racha positiva de cuatro sesiones

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Ciudad de México, 14 oct (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este miércoles una baja de 0,26 %, con lo que rompió una racha positiva de cuatro jornadas, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, bajó a las 66.790,35 unidades, en una jornada con resultados mixtos en el mundo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global”, explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

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En México, agregó la especialista, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una pérdida de 0,26 %, cortando una racha de cuatro sesiones de avances".

Al interior del mercado mexicano, indicó, destacaron las ganancias de las emisoras: Grupo Carso (-6,61 % ), La Comer (-3,45 %), Industrias Peñoles (-3,02 %), Cemex (-1,89 %) y Grupo Aeroportuario del Sureste (-1,72 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en 3,86 %, mientras avanza un 4,01 % en el mes.

"De las 35 emisoras del índice, 22 operaban en terreno positivo y 13 registraban pérdidas. Grupo Carso (-6,61 %), La Comer (-3,45 %) y Peñoles (-3,02 %) registraron las mayores pérdidas", añadió Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,6 % frente al dólar al pasar de 18,38 a 18,49 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 237,9 millones de títulos por un importe de 21.659 millones de pesos (unos 1.171 millones de dólares).

De las 806 firmas que cotizaron en la jornada, 368 terminaron con sus precios al alza, 415 tuvieron pérdidas y 23 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del conglomerado de medios Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con el 5,93 %; de la distribuidora de productos químicos especializados de consumo Alpek (ALPEK A), con el 4,16 %, y de la distribuidora de medicamentos Genomma Lab (LAB B), con el 3,53 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron del conglomerado industrial Grupo Carso (GCARSO A1), con el -6,61; de la firma Fomento Económico Mexicano (FEMSA UB), con el -3,49 %, y de la cadena de supermercados LaComer (LACOMER UBC), con el -3,45. EFE