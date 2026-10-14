Eva Anguela finaliza sexta en scratch en el estreno del Mundial de Pista de Shanghái

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La ciclista española Eva Anguela ha firmado este miércoles una meritoria sexta posición en la prueba de scratch del Campeonato del Mundo de Ciclismo en Pista de Shanghái (China), en una jornada inaugural en la que el combinado nacional ha disputado también las clasificatorias masculinas de persecución y velocidad por equipos.

La corredora madrileña ha conseguido el mejor resultado de la delegación española tras protagonizar una potente remontada por el exterior en la última vuelta de una exigente carrera disputada a 40 vueltas y diez kilómetros, en la que se ha impuesto la neerlandesa Lorena Wiebes por delante de la irlandesa Lara Gillespie y de la portuguesa Maria Martins.

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Este desempeño supone un inicio positivo para Anguela en la cita mundialista antes de afrontar sus dos grandes objetivos del campeonato: las pruebas de Ómnium y de Madison, en esta última junto a Isabella Escalera, quien ha regresado a la competición tras recuperarse de una lesión de clavícula.

Por su parte, el equipo español masculino de persecución, integrado por Joan Martí Bennassar, Francesc Bennassar, Xavier Cañellas y Beñat Garaiar, ha concluido en la 16ª posición de la ronda clasificatoria con un tiempo de 3:58.930 sobre cuatro kilómetros, un registro que no le ha permitido avanzar entre los ocho mejores en una sesión liderada por Dinamarca.

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Finalmente, el trío de velocidad por equipos formado por José Moreno, Axel Moreno y Alejandro Martínez ha finalizado en la 17ª plaza tras marcar un tiempo de 44,952 segundos, quedando igualmente eliminado de la siguiente fase en una prueba en la que se ha proclamado campeona la selección de Países Bajos.