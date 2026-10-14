Agencias

Estonia anuncia diez millones de euros suplementarios de ayuda militar a Ucrania

Guardar

Riga, 14 oct (EFE).- El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, anunció este miércoles que su país aportará 10 millones de euros en ayuda militar suplementaria a Ucrania a través de la iniciativa PURL, por la que los aliados de Kiev adquieren material militar a EE.UU. para el país invadido.

"Me alegra anunciar que vamos a apoyar la iniciativa con una nueva contribución de 10 millones de euros. Ucrania necesita más armas y sobre todo defensas aéreas", dijo Michal en una rueda de prensa junto al secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte.

PUBLICIDAD

Ese montante se suma a los 21 millones de euros ya comprometidos por la pequeña nación báltica fronteriza con Rusia en el marco de la iniciativa PURL.

"Apoyar a Ucrania es parte de nuestra propia seguridad", abundó el jefe del Gobierno estonio, que acusó a Rusia de poner a prueba la unidad de los aliados.

"Rusia quiere que nos centremos en nuestros problemas y que nos cansemos de apoyar a Ucrania. No dejaremos que pase", abundó el jefe del Gobierno de la nación báltica, que el año pasado dedicó un 0,35 % de su PIB a apoyar a Kiev.

PUBLICIDAD

En 2026, el porcentaje es de un 0,28 % del PIB estonio, según Michal, que subrayó que la entrada en la OTAN de Ucrania sería, a largo plazo, la mayor "garantía de seguridad" para el país invadido por Rusia.

Estonia, según precisó Michal, emplea actualmente un 7 % de su PIB en gastos asociados en defensa y seguridad.

"Es un esfuerzo duro pero necesario", justificó Michal, cuyo país tiene previsto invertir 26.000 millones de euros en defensa en los próximos diez años.

Últimas Noticias

Asaja selecciona a 727 trabajadores en Honduras, Guatemala y Paraguay para la campaña agrícola de Huelva

Asaja selecciona a 727 trabajadores en Honduras, Guatemala y Paraguay para la campaña agrícola de Huelva

Apagones de emergencia en Kiev tras alcanzar misiles rusos centrales de la capital

Infobae

Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 14 oct (10.00 GMT)

Infobae

Bruselas desembolsa 2.860 millones euros a Ucrania para sistemas de defensa y municiones

Infobae

Cerca de 200 institutos siguen bloqueados en Francia y estudiantes preparan más protestas

Infobae