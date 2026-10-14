Asaja selecciona a 727 trabajadores en Honduras, Guatemala y Paraguay para la campaña agrícola de Huelva

14/10/2026 Selección de trabajadores de Asaja Huelva en Honduras. ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA HUELVA ECONOMIA ASAJA HUELVA

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Asaja-Huelva ha iniciado una nueva campaña de selección de trabajadores con contrato en origen en Honduras, Guatemala y Paraguay para la campaña 2026/2027 de los frutos rojos en la provincia onubense. Los procesos previstos en los tres países comprenden un contingente general de 2.700 trabajadores, de los cuales 727 serán seleccionados por Asaja-Huelva.

Según ha indicado en una nota, la distribución por países será de un contingente general de 2.000 personas en Honduras, de las que 543 corresponden a la patronal; en Guatemala se seleccionarán 500 trabajadores en total, 126 de ellos por parte de Asaja; y en Paraguay, de un contingente de 200 personas, 58 por la organización.

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Para desarrollar este trabajo se han desplazado al continente americano los miembros del Departamento de Contratación de Asaja-Huelva Chantal Buisán y José Luis Díaz Cartes, que participará exclusivamente en el proceso que se está llevando a cabo en Honduras, mientras que Buisán será la encargada de intervenir en las selecciones de los tres países.

La primera fase comenzó este martes en Honduras, donde el trabajo se ha organizado en dos equipos para agilizar las entrevistas y valoraciones de los candidatos. Las selecciones se están realizando en distintos puntos del país, entre ellos Nacaome, Juticalpa, Intibucá, San Pedro Sula y Tegucigalpa.

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Asaja-Huelva destaca la "buena organización" del proceso y la coordinación necesaria para trasladar las selecciones directamente a diferentes localidades. Este sistema supone un "importante esfuerzo personal y logístico para los profesionales desplazados", pero facilita la participación de los candidatos y está contribuyendo a "garantizar su asistencia a las convocatorias".

"Aunque desplazarnos personalmente a cada uno de los puntos de selección está suponiendo un trabajo muy intenso, esta fórmula está garantizando la asistencia de las personas convocadas", explica Chantal Buisán.

Las primeras jornadas están arrojando una valoración muy positiva. Según el equipo de contratación, las personas entrevistadas hasta el momento presentan, con carácter general, un perfil adecuado para las necesidades de la próxima campaña agrícola onubense.

El proceso completo se prolongará durante más de veinte días. Tras finalizar la fase de Honduras, Chantal Buisán continuará el trabajo de selección en Guatemala y Paraguay, completando así un recorrido que exige una planificación minuciosa, numerosos desplazamientos y una estrecha coordinación con las entidades participantes en cada país.

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Asaja-Huelva subraya que la contratación en origen constituye una herramienta "fundamental" para atender "de manera ordenada" las necesidades de mano de obra del sector agrícola onubense, especialmente de los frutos rojos.

Estos procedimientos regulados, en los que la patronal tiene "décadas de experiencia", ofrecen "seguridad tanto a las empresas contratantes como a las personas seleccionadas y favorecen una adecuada planificación de las campañas", subraya Asaja.