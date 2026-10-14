Al menos 5 heridos en Riad por caída de restos de misiles lanzados por los hutíes de Yemen

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(Actualiza con un nuevo herido)

Riad, 14 oct (EFE).- Al menos cinco personas resultaron heridas este miércoles por la caída de fragmentos de misiles balísticos y de crucero lanzados por los rebeldes hutíes del Yemen contra la capital de Arabia Saudí, Riad, cuya intercepción también causó daños en varias viviendas y vehículos, según la Defensa Civil saudí.

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La organización dijo en un comunicado que los equipos de emergencia "intervinieron en la ciudad de Riad tras la caída de fragmentos de un misil balístico que había sido interceptado y destruido", y atribuyó el lanzamiento a los rebeldes hutíes, que en los últimos días han intensificado sus ataques contra la capital de Arabia Saudí.

"El derribo provocó la caída de fragmentos que causaron heridas a un residente de nacionalidad árabe, así como daños materiales limitados en una vivienda y un vehículo. Se han aplicado los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones", añadió la Defensa Civil, sin aportar detalles sobre la zona afectada.

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Los servicios de emergencia saudíes ya informaron en la mañana de que otras cuatro personas -entre ellas un niño- resultaron heridas en Riad por la caída de restos de dos misiles de crucero lanzados por los hutíes que fueron interceptados anoche. Además, 15 viviendas sufrieron daños.

Esto se produce después de que la coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en el Yemen desde 2015 bombardeara un depósito de combustible en Saná, la capital yemení en manos de los hutíes desde 2014, presuntamente utilizado por los insurgentes aliados de Irán para sus operaciones militares.

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En respuesta, los rebeldes amenazaron con atacar con dureza Riad, el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de la capital y varias instalaciones de la petrolera estatal saudí Aramco.

De hecho, el pasado fin de semana, al menos 17 personas murieron por los ataques de los hutíes contra aeropuertos del reino, entre ellos el de Rey Khalid, donde 13 personas fallecieron en la peor acción armada en la última década contra la monarquía árabe.

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Esta escalada tiene lugar en medio de una intensificación de los combates entre las fuerzas hutíes y las tropas leales al Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, que cuentan con el apoyo aéreo de Arabia Saudí en su contraofensiva para recuperar el control de las zonas en manos de los rebeldes, incluida Saná. EFE