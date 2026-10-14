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La principal vitrina del sector de la limpieza profesional ya se acerca: ABRALIMP abre la acreditación de prensa para la 29.ª Higiexpo

PR Newswire

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SÃO PAULO, Brazil, Oct. 14, 2026

Con más de 180 expositores y un espacio dedicado a los criterios ESG, la principal feria del sector en América Latina reúne las innovaciones de un mercado que impulsa toda la economía.

Estimados periodistas:

SÃO PAULO, Brazil, Oct. 14, 2026 /PRNewswire/ -- Se acerca la 29.ª edición de la Higiexpo, la feria más importante del sector de la limpieza profesional en América Latina! Organizada por la ABRALIMP (Asociación Brasileña del Mercado de Limpieza Profesional), esta feria se consolida como el gran punto de encuentro de innovación, tecnología, negocios y conocimiento técnico para un sector esencial que impulsa la economía, la salud pública y la productividad de todas las áreas del mercado.

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Como entidad que lidera y representa a toda la cadena productiva de la higienización en el país, la ABRALIMP invita a medios de comunicación y profesionales de prensa a dar seguimiento a los lanzamientos, tendencias y debates estratégicos que moldearán el futuro del mercado.

Puntos destacados y estructura de la Higiexpo 2026:· Más de 180 expositores y más de 400 marcas presentando novedades en maquinaria, equipos, insumos y soluciones químicas de alto rendimiento.

· Más de 20 000 m² de área de exposición, reuniendo lo más avanzado en infraestructura y tecnología para el sector.

· Previsión de más de 20 000 visitantes durante los días del evento, reuniendo a tomadores de decisiones, gestores de facilities, ingenieros, compradores y líderes industriales.

· Espacio ESG y Sostenibilidad: un entorno exclusivo dedicado a las mejores prácticas socioambientales y a la economía circular en la limpieza profesional, con la participación de más de 5 ONG aliadas.

· Inscripción gratuita y atención a la prensa: el registro para visitantes y profesionales del sector es totalmente gratuito y puede realizarse con anticipación a través del sitio web https://higiexpo.s.gy/imprensa. Además, la feria contará en el lugar con voceros y especialistas de la ABRALIMP a disposición para conceder entrevistas, presentar datos del sector y análisis de mercado.

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Los periodistas interesados en cubrir Higiexpo 2026 pueden solicitar su acreditación hasta el 16 de octubre, a las 12:00 h, a través del correo electrónico lais@mosaike.com.br, indicando:· Nombre completo, medio de comunicación y cargo

· Correo electrónico y teléfono de contacto

· Cobertura prevista (apertura, entrevistas, temas sectoriales, lanzamientos)

· Fecha prevista para la cobertura de la feria (20, 21 o 22 de octubre)

La confirmación de la acreditación se enviará antes del evento, junto con las instrucciones para el retiro de credenciales, el acceso a la sala de prensa y la agenda de conferencias y entrevistas.

Información del evento· Evento: Higiexpo 2026 — 29.ª edición

· Organiza: ABRALIMP — Asociación Brasileña del Mercado de Limpieza Profesional

· Fecha: 20 al 22 de octubre de 2026

· Horario: 13:00 a 20:00 h

· Lugar: Distrito Anhembi (Pabellones 3 y 4) — Av. Olavo Fontoura, 1209 — Santana, São Paulo, Brasil

· Sitio web: higiexpo.s.gy/imprensa

· Contacto para acreditación: Laís Vieira — +55 11 95169-6434 — lais@mosaike.com.br

Sobre a ABRALIMP

A Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional (ABRALIMP) é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 1986, dedicada ao fortalecimento e à valorização do setor de higienização no Brasil. Reunindo mais de 250 empresas associadas de toda a cadeia produtiva, a entidade promove desenvolvimento técnico, capacitação, integração setorial e representatividade institucional.

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Sua atuação é estruturada a partir da cadeia produtiva da limpeza profissional — fabricantes de máquinas, químicos, equipamentos e descartáveis, além de distribuidores e prestadores de serviços — organizada em câmaras setoriais (Distribuidores, Químicos, Máquinas, Equipamentos e Prestadores), que funcionam como verticais estratégicas de articulação técnica e empresarial.

Essas câmaras reúnem especialistas e lideranças para discutir temas como regulamentação, inovação, qualificação profissional e ESG em cada elo da cadeia.

Além da cadeia produtiva, a ABRALIMP também conecta empresas que atuam de forma complementar ao mercado de limpeza profissional, ampliando o ecossistema e impulsionando o desenvolvimento contínuo do setor.

Entre suas principais iniciativas estão a Higiexpo, a UniAbralimp e o Higicon Experience, além de publicações técnicas e estudos de mercado. A ABRALIMP atua com base em princípios de ética, transparência, autonomia e imparcialidade, consolidando-se como referência nacional em conhecimento, conexão e representatividade para a limpeza profissional.

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Para saber mais, acesse: https://abralimp.org.br/

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FUENTE ABRALIMP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO MERC. LIMPEZA PROFISSIONAL