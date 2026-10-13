El primer ministro de Haití elogia los "lazos históricos" con España en su Fiesta Nacional

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Puerto Príncipe, 12 oct (EFE).- El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, elogió este lunes los "lazos históricos" entre España y su país en un acto con motivo de la Fiesta Nacional española.

En su discurso, el primer ministro haitiano enfatizó la "importancia" del diálogo y la reconciliación nacional, al evocar la "experiencia española de transición democrática como fuente de inspiración para Haití", detalló la Presidencia haitiana -en un comunicado-.

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Además, el mandatario elogió los "lazos históricos" entre España y Haití, cuyas relaciones diplomáticas datan de 1860.

Fils-Aimé destacó que Haití ha recibido el apoyo de España en sectores como agua, sanidad y educación, al tiempo que abogó por el fortalecimiento de la cooperación bilateral, particularmente a través del relanzamiento de la Comisión Conjunta Haití-España.

Por su parte, el embajador español en Puerto Príncipe, Marco Antonio Peñín Toledano, reafirmó el apoyo de España a Haití ante los desafíos de seguridad y electorales.

Peñín también expresó la disposición de España a fortalecer sus relaciones económicas con Haití.

"Esta reunión reafirmó el compromiso de los dos países de consolidar su asociación en el servicio de la paz, la dignidad y el desarrollo", aseguró la Presidencia.

Haití vive una crisis en todos los órdenes, marcada especialmente por la inseguridad. Más de 5.700 personas han muerto o resultado heridas en lo que va de año en este país caribeño por la violencia de las bandas armadas que, según la ONU, también son las presuntas responsables de más de 230 secuestros y de la violación de más de mil mujeres y niñas.

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La actividad de las pandillas es uno de los factores que ha retrasado la organización de las elecciones presidenciales y legislativas haitianas, que han sido postergadas varias veces en los últimos años y fijadas para el próximo 13 de diciembre, aunque no es seguro que se puedan llevar a cabo en esa fecha. EFE