El Supremo de Brasil autoriza al candidato Flávio Bolsonaro a visitar a su padre antes de la segunda vuelta

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El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil Alexandre de Moraes ha autorizado la reanudación de las visitas del senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario en su condena por intento de golpe de Estado, a menos de dos semanas de la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La resolución judicial publicada este lunes permite que el primogénito del exmandatario vuelva a visitar a su padre tanto en calidad de hijo como de abogado. Sin embargo, el fallo de Moraes prohíbe expresamente cualquier fin "político o electoral" durante los encuentros, así como la difusión o publicación de manifestación o declaración alguna por cualquier medio, incluidas las realizadas por terceros.

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Flávio Bolsonaro tenía prohibido el acceso a las visitas desde que el magistrado determinara que el senador había abusado de sus prerrogativas para eludir las restricciones judiciales impuestas al expresidente al difundir una carta firmada por este último.

Tras asistir a una misa en la Catedral Metropolitana de Brasilia con motivo del día de Nuestra Señora Aparecida, el aspirante presidencial ha celebrado el dictamen y ha confirmado que acudirá a visitar a su padre en la mañana de este martes. "Volverán las visitas regulares, no solo como abogado, sino también como hijo", ha señalado el candidato, subrayando que su padre es "víctima de una injusticia".

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Esta decisión judicial se produce en la antesala de la definitiva segunda vuelta para elegir al próximo presidente de Brasil --fijada para el próximo 25 de octubre-- en la que Flávio Bolsonaro se medirá ante el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. En la primera vuelta, el candidato conservador obtuvo el 47% de los sufragios frente al 45% recabado por el mandatario, situándose al frente de las encuestas electorales para dirigir el país sudamericano.