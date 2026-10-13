Rep. Dominicana arresta a un hombre de Curazao reclamado en Países Bajos por narcotráfico

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Santo Domingo, 12 oct (EFE).- Las autoridades dominicanos arrestaron a un ciudadano de Curazao, reclamado por la justicia de los Países Bajos, al que se le vincula con el tráfico internacional de drogas, lavado de activos, asesinatos, homicidios y sicariatos, informó este lunes el Ministerio Público (Fiscalía).

El acusado, Reyno Martin Cijntje, fue localizado por las fuerzas de seguridad en una residencia de la provincia de La Vega, centro de la República Dominicana, donde fue detenido por orden judicial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para ser extraditado a los Países Bajos.

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En el operativo, las autoridades dominicanas realizaron varios allanamientos en distintas propiedades en las que se incautaron dos vehículos y otros objetos vinculados con la investigación.

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) empezaron la investigación acerca del sospechoso a solicitud de la Fiscalía de Primera Instancia de Curazao.

De acuerdo con las pesquisas, el acusado (alias 'Bomba') se dedicaba a participar en actividades de la organización criminal curazoleña "No Limit Soldiers", y está vinculado a: homicidios, asesinatos, tráfico internacional de drogas, posesión ilegal de armas de fuego, extorsión, coacción, amenazas y blanqueo de capitales.

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Entre los delitos, realizados en Curazao y San Martín, también están la profusión de amenazas de muerte, así como la extorsión e intento de coacción contra una expareja y otras personas, detalló el Ministerio Público en un comunicado.

Esta misma semana, las autoridades de Curazao lograron la detención de un segundo implicado dentro de la misma estructura criminal. EFE