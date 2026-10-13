El Kospi surcoreano cae más de un 4 % en la apertura, lastrado por las tecnológicas

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Tokio, 13 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, caía más de un 4 % en la apertura de la sesión de este martes, lastrado por las compañías tecnológicas, tras las pérdidas registradas en la víspera en el mercado estadounidense.

Transcurridos los quince primeros minutos de negociación, el indicador bajaba el 4,61 %, ó 294,03 puntos, hasta los 6.090,21 enteros, después de que en la víspera restara el 3,65 %.

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El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, perdía el 2,14 %, ó 18,17 puntos, hasta las 831,02 unidades.

EFE

cor-pagb/jrg