Cuba abre el primer mercado de abasto mayorista con ofertas estatales y de privados

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La Habana, 11 oct (EFE).- El primer mercado mayorista de Cuba, donde empresas estatales y negocios privados podrán comercializar sus producciones, comenzó a operar en la ciudad de Sancti Spíritus (centro), informaron este domingo medios estatales.

A su apertura, el mercado propone productos industriales, artículos importados y ofertas agrícolas, además de diferentes modelos de comercialización entre el administrador y los proveedores, indicó la Empresa Mayorista ITH Trinidad, entidad que administra este mercado, en declaraciones a la prensa local.

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También, detalló que las ofertas incluyen productos cárnicos, sal y arroz, con la perspectiva de incorporar frijoles, cerdo y cordero, "en correspondencia con la disponibilidad de sus producciones y las condiciones necesarias para la conservación y comercialización de estos alimentos".

En el nuevo establecimiento -inaugurado el pasado sábado en la sede de la Comercializadora ITH- podrán adquirir los bienes ofertados las micro, pequeñas y medianas empresas, las entidades estatales y privadas, los trabajadores por cuenta propia, sin contrato comercial previo, y también podrán acceder a ellas las personas naturales.

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Pero exigirán que sus compras alcancen un monto mínimo de 200 dólares o 24,000 pesos cubanos, según explicó Aida Rivas Duarte, directora de la Empresa Mayorista ITH Trinidad, al periódico local Escambray.

"Actualmente, la Empresa Municipal de Acopio Agropecuario de Sancti Spíritus es el principal proveedor, aunque contamos con tres MIPYMES y una empresa foránea, que comercializará en euros, y estamos abiertos a otras", apuntó la directiva.

Un reporte del portal Cubadebate precisó que en el local se comercializa mercancía de la Empresa Municipal de Aseguramiento Agropecuario de Sancti Spíritus, de las Mypimes Banvaria SURL y Valdespino, así como de la Empresa de Comercio Exterior ITH y una firma foránea que no identificó, pero dijo que mantiene relaciones comerciales con la entidad.

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En cuanto a la consolidación de este mercado, que la empresa gestora ITH planea extender progresivamente a otros territorios, ha manifestado que dependerá de mantener un "suministro estable, garantizando las condiciones adecuadas para la conservación de las mercancías y estableciendo precios competitivos".

La apertura de esta iniciativa tiene lugar en el contexto de la implementación de las 176 reformas económicas y sociales aprobadas por el Gobierno de la isla el pasado mes de junio, y forma parte del eje de reorganización del comercio mayorista en el país.

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También se apoya en la Resolución 13/26 del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), que reguló la creación y el funcionamiento de mercados de oferta.

El paquete de 176 reformas -agrupadas en 23 ejes temáticos- se enfoca en impulsar la agricultura, el comercio exterior, la inversión privada y extranjera, y el sector inmobiliario, además de descentralizar la toma de decisiones, dotar de mayor "autonomía" a las empresas estatales y autorizar la participación de capital privado en la actividad financiera.

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Estas medidas buscan liberalizar y descentralizar la economía cubana, marcada por la profunda policrisis que sufre la isla por razones internas y externas, la cual impacta con escasez de alimentos, combustible y medicinas, una inflación galopante, prolongados apagones y una creciente dolarización.

Esta situación ha empeorado desde enero, debido a la política de "máxima presión" que Estados Unidos aplica a la isla con un bloqueo petrolero y una serie de sanciones adicionales. EFE