El líder de Corea del Norte inaugura un museo de defensa que exhibe misiles balísticos

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Tokio, 13 oct (EFE).- Corea del Norte inauguró el museo de Defensa Nacional en una ceremonia llevada a cabo durante el fin de semana y que estuvo encabezada por el líder norcoreano, Kim Jong-un, según informó este martes la agencia de noticias estatal KCNA, que mostró una variedad de armamento expuesto, incluidos misiles balísticos.

Kim, junto a la cúpula del oficialista Partido de los Trabajadores de Corea, su esposa y su hija, participó el domingo en la inauguración del Museo de la Revolución de la Defensa Nacional, con motivo del 81 aniversario de la fundación del partido, sin que Pionyang diera información respecto de la ubicación de la exposición.

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En la ceremonia, el líder norcoreano cortó la cinta inaugural y, junto con el resto de participantes, recorrió un museo que en sus salas expone desde equipo de combate personal hasta drones y misiles, incluido un misil balístico intercontinental, y lanzacohetes múltiples.

El museo aborda, según Corea del Norte, los "grandes frutos" en el ámbito militar del partido, y "constituye un gran tesoro nacional de trascendencia eterna que exhibe el espíritu inquebrantable y la firme voluntad revolucionaria del pueblo coreano, así como el poder absoluto" del país.

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El evento tuvo lugar un día antes de lanzar un misil balístico "táctico", tras asegurar este martes que fue "un gran éxito", en medio de un aumento de pruebas de este tipo en comparación con 2025 y de la escalada de tensiones con Corea del Sur, a raíz de la explosión de dos minas que dejaron tres soldados surcoreanos heridos.

En este contexto, Seúl acusó a Pionyang de plantar los explosivos y exigió una disculpa, además de haber realizado hace una semana una operación de desminado en la zona, mientras que las autoridades norcoreanas negaron estar involucradas y acusaron a las surcoreanas de mentir para justificar "provocaciones" en la frontera. EFE

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