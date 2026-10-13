Dani Carvajal, nuevo jugador del Getafe CF

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El lateral derecho español Dani Carvajal, de 34 años y ex del Real Madrid, llegó a un acuerdo este martes para ser nuevo jugador del Getafe CF, firmando un contrato para lo que resta de temporada, hasta el 30 de junio de 2027.

"El Getafe CF ha llegado a un acuerdo con Dani Carvajal que se vincula a la entidad 'azulona' hasta el 30 de junio de 2027", informó el club del sur de Madrid en un comunicado, después de que hace una semana su presidente, Ángel Torres, avanzara que el jugador, libre desde que terminara su último contrato con el Real Madrid a final del pasado curso, ya había pasado reconocimiento médico.

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El lateral leganense inicia así, con 34 años, una nueva etapa en su carrera vistiendo la camiseta del conjunto 'azulón', "donde aportará experiencia y liderazgo", destacó el club. "Desde el Getafe CF queremos dar la bienvenida a Dani Carvajal y desearle muchos éxitos en esta nueva etapa", concluyó el comunicado.

Carvajal, que puede presumir de una Eurocopa y una Liga de Naciones en 51 internacionalidades con España, se encontraba sin equipo y disputó el 23 del pasado mes de mayo su último encuentro con el Real Madrid, club con el acordó entonces poner fin a una etapa de 23 temporadas, 13 de ellas en el primer equipo.

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Ahora, después de levantar 27 títulos con el Real Madrid, entre ellos seis Ligas de Campeones, el lateral derecho español elige el equipo del sur de Madrid, entrenado por José Bordalás, con el que disputará también la Conference League.