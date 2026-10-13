Agencias

Detenido un hombre de 60 años que se atrincheró con un arma de fuego en una vivienda de Almendralejo

21/09/2026 Vehículo de de la Policía Nacional en el centro de Granada. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA GRANADA POLICÍA NACIONAL
21/09/2026 Vehículo de de la Policía Nacional en el centro de Granada. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA GRANADA POLICÍA NACIONAL
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La Policía Nacional ha detenido a un varón de 60 años que se atrincheró este pasado lunes con un arma de fuego en una vivienda de la localidad pacense de Almendralejo.

Los hechos se registraron en la tarde de este pasado lunes en una vivienda ubicada en la Calle Zurbarán de este municipio pacense y tras escucharse unas detonaciones.

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Así, y tras tener conocimiento de los hechos, agentes policiales se personaron en el lugar y acordonaron la zona hasta la resolución de este suceso, han informado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.

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