Hungría anula la ley de Orbán que relacionaba la homosexualidad con la pederastia

Guardar

Budapest, 13 oct (EFE).- El Parlamento húngaro ha enmendado este martes la legislación que relacionaba pederastia con homosexualidad y prohibía hablar de relaciones homosexuales en los colegios y en programas de televisión en horario infantil, introducida en 2021 por el Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán.

La reforma legal, impulsada por el nuevo Ejecutivo del partido conservador Tisza, elimina varias disposiciones de la llamada 'ley de protección del menor', que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que violaba los valores comunitarios, y que provocó que la Comisión Europea abriera un procedimiento contra Hungría.

PUBLICIDAD