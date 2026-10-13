Detenidos varios estadounidenses por hacer fotografías en lugares atacados por los hutíes en Arabia Saudí

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Las autoridades de Arabia Saudí han detenido a varios estadounidenses por hacer fotografías en lugares atacados por los rebeldes hutíes desde Yemen, según han confirmado la Embajada de Estados Unidos en Riad, que no ha dado por ahora detalles sobre el número de nacionales bajo custodia.

"Ciudadanos estadounidenses han sido detenidos por realizar fotografías de los últimos acontecimientos. Los visitantes y residentes están sujetos a las leyes locales mientras estén en Arabia Saudí", ha señalado la legación n un comunicado, en el que ha alertado a sus nacionales de la situación de seguridad en el país.

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Así, ha recalcado que "los empleados del Gobierno de Estados Unidos que trabajan en Arabia Saudí requieren una autorización especial para utilizar cualquier aeropuerto del país", antes de agregar que "los ciudadanos estadounidenses deben ser conscientes de potenciales cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo y afectaciones a los viajes".

"Le recomendamos verificar el estado de salida de su vuelo directamente con la aerolínea y con el aeropuerto. Por favor, extreme las precauciones si decide utilizar aeropuertos en Arabia Saudí", ha sostenido, al tiempo que ha destacado que "las opciones de transporte en automóvil privado, tren y autobús pueden ofrecer alternativas al transporte aéreo".

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En lo relativo a la movilidad de su personal diplomático, la Embajada ha recordado que los funcionarios estadounidenses "no pueden viajar a una distancia menor a 20 millas (unos 32 kilómetros) de la frontera con Yemen debido a riesgos de seguridad", mientras que necesitan "una autorización especial" para desplazarse a las provincias de Jizán, Asir y Najrán, así como a las ciudades de Qatif, Yanbu y Taif.

Los hutíes, que el 3 de septiembre lanzaron una ofensiva a gran escala en el oeste del país, han ejecutado numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, incluidos varios aeropuertos, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.

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Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014, unas operaciones que cuentan con el respaldo de la coalición internacional liderada por Riad.