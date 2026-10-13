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Heridas ocho personas en un ataque con arma blanca en un centro comercial en Corea del Sur

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Al menos ocho personas han resultado heridas este martes en un ataque con arma blanca perpetrado en un centro comercial en la ciudad surcoreana de Incheon, situada al oeste de la capital, Seúl, según han confirmado las autoridades.

La Policía ha señalado que el sospechoso atacó a varias personas con dos cuchillos en torno a las 13.40 horas (hora local), mientras se desplazaba por una escalera mecánica, tras lo que pudo ser reducido por varias personas y posteriormente detenido por las fuerzas de seguridad.

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Así, ha subrayado que todos los heridos, entre los que figura uno en estado de parada cardiaca, han sido trasladados a hospitales, sin más detalles sobre la gravedad de su estado, tal y como ha recogido la agencia surcoreana de noticias. El sospechoso está siendo interrogado, sin que por ahora se conozcan las causas del ataque.

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