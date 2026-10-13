Montero defiende la alianza con ERC y evita pronunciarse sobre la "puerta abierta" de Frente Amplio

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La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha defendido la alianza de su formación con ERC como una candidatura que representa "a esa mayoría de izquierdas" y ha evitado pronunciarse sobre la "puerta abierta" de Frente Amplio para unirse a la confluencia con Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida. "Prefiero mi silencio porque creo que es lo que mejor puede contribuir a que las cosas vayan bien", ha sentenciado.

En una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, Montero ha señalado que Podemos va a "contribuir" a la candidatura de ERC y hará "equipo" con Gabriel Rufián "en todo el territorio" de cara a las elecciones generales.

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La dirigente de la formación morada ha subrayado que el espacio que forma con Rufián está abierto a que se sumen otros partidos, como los de Frente Amplio, y ha defendido que la gente progresista pedía un "marco de colaboración entre diferentes" que se ha conseguido con la alianza con ERC. "Hay que seguir trabajando para que mucha más gente esté ahí y para que esa candidatura represente a esa mayoría de izquierdas", ha apostillado.

Sobre la "puerta abierta" para incorporarse a Frente Amplio, Montero ha evitado una respuesta concreta al afirmar que le "incomodan" este tipo de debates. "No quiero responder y seguir en el bucle infinito", ha añadido, para recordar después la posición de Podemos sobre el futuro de la izquierda española, que debe pasar por unas primarias.

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Dicho esto, ha pedido esperar para poder "contar" cuando "se hagan las cosas" porque "conversaciones hay siempre", en relación a la unión de la izquierda, y "no estar hablando permanentemente en un bucle infinito que incomoda a todo el mundo".

((Seguirá ampliación))