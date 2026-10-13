China y Rusia buscan reforzar sus rutas marítimas ante los riesgos del comercio mundial

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Pekín, 13 oct (EFE).- China y Rusia buscan reforzar su cooperación marítima, especialmente en el Ártico, ante los riesgos para el comercio mundial, según abordaron el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, y el asesor presidencial ruso Nikolái Pátrushev en una reunión en Pekín.

Según informó la Cancillería china, Wang destacó durante el encuentro, celebrado este lunes, que "el océano es un vínculo azul que conecta al mundo" y que la cooperación marítima entre ambos países adquiere una importancia creciente en su relación estratégica.

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El jefe de la diplomacia china expresó la disposición de Pekín a "reforzar la coordinación de las estrategias marítimas" con Moscú y a "mantener el tránsito normal por las principales rutas marítimas mundiales", así como garantizar la estabilidad del suministro energético y de las cadenas de producción y abastecimiento.

Por su parte, Pátrushev afirmó, según el comunicado chino, que la asociación estratégica entre ambos países es "más importante que nunca" ante la actual situación internacional y expresó la voluntad de Rusia de ampliar la cooperación en las rutas árticas, aprovechando la experiencia china en construcción naval, logística y comercio marítimo.

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Posteriormente, de acuerdo con un comunicado del Colegio Marítimo de Rusia, que preside Pátrushev, el asesor presidencial afirmó durante la reunión que ambos países pueden "cambiar el mapa geoeconómico mundial" mediante el desarrollo conjunto de sus iniciativas logísticas.

Esta cooperación permitiría, sostuvo, hacer el comercio marítimo "más barato, más accesible y protegido frente a cualquier riesgo", incluidos los derivados de "la escalada militar, la piratería y las sanciones", una referencia que no figura en el comunicado de Exteriores chino.

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El acercamiento se produce en medio de perturbaciones del transporte marítimo internacional por el bloqueo del estrecho de Ormuz y los ataques en el mar Rojo, que han obligado a desviar rutas y disparado los costos de los fletes.

China ya ha comenzado a ampliar sus conexiones comerciales por el Ártico ruso, con servicios estacionales de transporte de contenedores hacia Europa que buscan reducir los tiempos de tránsito frente al canal de Suez.

Sin embargo, la viabilidad de estas rutas sigue condicionada por el hielo, los costes operativos, la dependencia de las autorizaciones rusas y los riesgos ambientales asociados a una mayor navegación en el Ártico. EFE