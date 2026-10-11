Raphaël Glucksmann gana de forma aplastante las primarias presidenciales socialistas en Francia

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El candidato Raphaël Glucksmann ha ganado las elecciones primarias presidenciales del Partido Socialista francés (PS) con un 66,13% de votos, según ha anunciado la propia fromación de centro-izquierda.

En concreto, Glucksmann ha logrado 79.613 del total de 120.587 emitidos en la primera vuelta de las primarias socialistas, por delante de Olivier Faure (17.398 votos, 14,46%), Ségolène Royal (9.165, 7,62%) y Jérôme Guedj (7.012, 5,83%).

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"Por tanto, (Glucksmann) ha sido designado candidato a la presidencia de la República mediante el voto de los inscritos en las primarias de Socialistas y Demócratas", ha anunciado el presidente de la Comisión de Organización de las Elecciones Primarias, Patrick Mennucci.

Las encuestas dan al candidato socialista entre un 11 y un 13% de votos con vistas a las elecciones presidenciales francesas, previstas para el 18 de abril de 2027. La ultraderechista Marine Le Pen encabeza las encuestas con entre un 32 y un 36% de intención de voto, mientras que el conservador Édouard Philippe lograría entre un 16 y un 24% de voto y el candidato de izquierda Jean-Luc Mélenchon se sitúa entre el 14 y el 17% de apoyo.

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