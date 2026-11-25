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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien tiene previsto reunirse durante la jornada en Florida, estaba "poniendo a prueba" a su homólogo ruso, Vladimir Putin, tras tildarlo de "amigo" durante su encuentro del pasado jueves en China.

"Puedo ser totalmente abierto sobre esto porque lo que este presidente está haciendo desde el primer día en que asumió el cargo es poner a prueba a Putin: ¿Qué tan serio es? ¿Está dispuesto a cooperar? ¿Está dispuesto a poner fin a esta terrible guerra?", se ha interrogado en alusión al conflicto en Ucrania.

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En una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox, Rutte ha insistido en que el inquilino de la Casa Blanca está "ejerciendo la máxima presión sobre Rusia y haciendo llegar la ayuda esencial a Ucrania", un extremo que, ha defendido, "es, precisamente, lo que debemos seguir haciendo".

El secretario de la Alianza Atlántica ha hecho estas declaraciones al ser preguntado por las palabras de Trump, quien describió al presidente Putin de "amigo" con el que ha mantenido una "gran relación de muchos años", durante un encuentro en Shenzhen, China.

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El exprimer ministro neerlandés se encuentra en West Beach, Florida, donde visitará al presidente Trump en su residencia particular de Mar-a-Lago, una reunión que tendrá lugar una semana antes del encuentro de ministros de Exteriores de la OTAN del próximo 2 de diciembre en Bruselas.