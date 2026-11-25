Guardar

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, y la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, han expresado este miércoles su solidaridad con el pueblo palestino desde la cumbre anual de ministros de Exteriores de la Unión por el Mediterráneo (UpM) en Barcelona, y han reclamado que se avance hacia la paz.

Así se han pronunciado en rueda de prensa junto con la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica; el viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, y el secretario general en funciones de la UpM, Fadi Hajali.

PUBLICIDAD

Albares ha asegurado que la crisis humanitaria en la Franja de Gaza es "moralmente inaceptable", y ha criticado el empeoramiento de las condiciones generales de la población con la llegada del invierno y las recientes inundaciones, tras lo que ha reiterado su apuesta por la solución de los dos Estados.

Por su parte, Kallas ha asegurado que la UE "ha continuado siendo el gran aliado de los palestinos" y ha recordado que los Veintisiete han aumentado la financiación destinada a esta crisis humanitaria en más de 90 millones de euros, con una contribución total de 270 millones.

PUBLICIDAD

El ministro jordano, por su parte, ha lamentado que hay muchísima ayuda que "está caducando en almacenes y pereciendo" porque Israel "no permite que llegue a Gaza", mientras que ha criticado la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, tras lo que también ha apostado por la solución de los dos Estados.

En cuanto a la aplicación del Pacto por el Mediterráneo acordado hace un año en esta cumbre, la comisaria Suica ha lamentado que es muy difícil implementarlo en Gaza, donde ha descrito la situación como insoportable: "Estamos tratando de hacer lo que podemos por nuestra parte, estamos tratando de buscar las condiciones para poder introducir proyectos pero, como sabrán, es muy difícil".

PUBLICIDAD