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El Segway Super Villain demuestra su rendimiento todoterreno con un doblete en la Baja 1000

PR Newswire

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PLANO, Texas, 25 de noviembre de 2026

PLANO, Texas, 25 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Dos vehículos Segway Super Villain preparados para la carrera lograron un doblete en la Clase 2 en el debut de Segway Factory Racing en la SCORE Baja 1000 de 2026. El coche número 2097, con Jacob Zuccone entre sus pilotos, se alzó con la victoria, seguido por el número 2095, con Justin He entre sus pilotos. Ambos completaron el implacable recorrido de 950 millas (1500 km).

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Como modelo insignia de Segway de vehículos deportivos todoterreno de alto rendimiento, el Super Villain SX20T de producción está diseñado para entusiastas que exigen potencia de respuesta, manejo preciso y capacidades todoterreno innovadoras. Su sistema de propulsión y chasis integrados ofrecen una experiencia de conducción dinámica, que inspira confianza tanto en terrenos desérticos abiertos como en tramos técnicos.

En el corazón del Super Villain SX20T se encuentra un motor turboalimentado de 2,0 litros y 235 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión automática de siete velocidades, que ofrece una potencia imponente y un rendimiento ágil. Los amortiguadores ajustables K-Man 3.0 están diseñados para absorber impactos fuertes manteniendo la estabilidad y el control en terrenos difíciles. Un diferencial delantero con bloqueo y tres modos de conducción seleccionables permiten a los conductores adaptarse a diferentes terrenos y condiciones, mientras que una pantalla táctil de 10,4 pulgadas y la conectividad con la aplicación Smart Moving proporcionan un acceso perfecto a la telemetría del vehículo y a las funciones inteligentes conectadas.

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La combinación de distancia, desierto, montaña y terreno costero de la Baja 1000 pone a prueba el rendimiento del vehículo, su durabilidad y la coordinación del equipo. El resultado obtenido por los dos únicos coches en la meta y el puesto en la categoría demuestran las capacidades preparadas para la competición del Super Villain, lo que refleja el compromiso de Segway con la evaluación de su ingeniería en condiciones exigentes y el avance de sus vehículos todoterreno de alto rendimiento.

Tras su introducción gradual en los mercados globales a partir de 2025, el Super Villain llegó al mercado minorista estadounidense en 2026. Segway Powersports sigue recurriendo a la evaluación de ingeniería y a los comentarios de los conductores para perfeccionar sus productos, llevando su espíritu "Sin miedo a ningún lugar" a los entusiastas del todoterreno de todo el mundo.

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Acerca de Segway Powersports

Segway es líder mundial en micromovilidad, deportes de motor y robótica de consumo, y destaca por su innovación y sus productos orientados al usuario. Segway Powersports se dedica específicamente al diseño y la fabricación de vehículos para deportes de motor de última generación, entre los que se incluyen los vehículos todoterreno (ATV) y los vehículos side-by-side (SxS), tanto para uso utilitario como deportivo. Como empresa de alta tecnología, Segway Powersports combina una cadena de suministro de primer nivel con sus propias capacidades de fabricación, gestionando todo el ciclo de vida de sus productos, desde la I+D y la producción hasta las ventas y el servicio posventa.

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Para obtener más información, visite https://powersports.segway.com

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FUENTE Segway Powersports