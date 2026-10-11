Países árabes condenan ataque hutí contra aeropuerto de Riad y advierten sobre escalada

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El Cairo, 11 oct (EFE).- Varios países árabes condenaron este domingo los ataques perpetrados por los rebeldes hutíes del Yemen contra el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad, que causó al menos 12 muertos y 309 heridos, y advirtieron de los riesgos para la seguridad regional y la aviación civil.

La Liga Árabe, integrada por 22 países, calificó de "flagrante violación del derecho internacional" los ataques reiterados contra instalaciones de aviación civil, al considerar que ponen en peligro la vida de los pasajeros y del personal aeroportuario.

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En un comunicado, el organismo panárabe alertó de que estas acciones constituyen una escalada de gran peligrosidad y una amenaza directa para la población civil, la navegación aérea internacional y la estabilidad de la región y reiteró su apoyo a las medidas legítimas que adopte Riad para proteger su territorio.

Por su parte, Jordania reiteró su condena a los ataques y aseguró que Amán mantiene la coordinación con las autoridades saudíes para atender a sus ciudadanos afectados por el ataque, tras confirmar la muerte de un ciudadano jordano y que otros cuatro resultaron heridos, dos de los cuales ya recibieron el alta hospitalaria, mientras que dos mujeres permanecen ingresadas.

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Catar también condenó los ataques contra el aeropuerto saudí y recordó que la seguridad del reino árabe "es una parte integral de la seguridad de Catar y del sistema de seguridad colectiva de los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)".

Asimismo, Kuwait calificó la operación hutí de "ataque atroz y cobarde constituye una violación flagrante del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, y que la repetición de estos actos hostiles sistemáticos, que toman como blanco objetivos civiles y infraestructuras vitales, representa una escalada peligrosa y una amenaza directa".

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Baréin subrayó "el derecho inherente de Arabia Saudí a la legítima defensa, consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y en el Acuerdo de Defensa Conjunta del Consejo de Cooperación del Golfo".

Estas condenas llegan después del mensaje del gobierno internacionalmente reconocido del Yemen que condenó el ataque que lanzaron los insurgentes en la víspera y reafirmó su apoyo a Arabia Saudí en la lucha contra los insurgentes.

El presidente del Consejo Presidencial de Liderazgo del Yemen, Rashad al Alimi -cuyo Ejecutivo trabaja fundamentalmente en territorio saudí- afirmó que el Yemen sigue decidido a continuar con la operación "Amanecer de Yemen", la campaña militar del gobierno destinada a acabar con el control hutí y restaurar las instituciones estatales actualmente bajo dominio rebelde.

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El ataque al aeropuerto se produce en el contexto de una intensificación de los ataques aéreos de Arabia Saudí contra objetivos hutíes, que han sido respondidos con una creciente campaña de ataques hutíes contra objetivos saudíes como aeropuertos, instalaciones militares, refinerías y otros objetivos económicos.

Arabia Saudí es el principal valedor del gobierno yemení reconocido internacionalmente e interviene militarmente en el Yemen desde 2015, después de que los hutíes tomaran la capital, Saná, a finales de 2014.EFE