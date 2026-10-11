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La UA condena el ataque hutí al aeropuerto de Riad y pide el cese de las hostilidades

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Nairobi, 11 oct (EFE).- La Comisión de la Unión Africana (UA) condenó este domingo "enérgicamente" el ataque perpetrado la víspera por los rebeldes hutíes de Yemen contra el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad, que causó al menos 12 muertos y 309 heridos, y pidió el cese de las hostilidades.

En un comunicado, la Comisión (secretariado) expresó su "solidaridad" con el Gobierno y el pueblo de Arabia Saudí, y transmitió sus "condolencias" a las familias afectadas.

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La UA subrayó también que "los civiles y la infraestructura civil deben ser protegidos de conformidad con el derecho internacional y nunca deben ser objeto de ataques".

Asimismo, hizo un llamamiento al "cese inmediato de los ataques y a una desescalada urgente" para evitar una mayor escalada y salvaguardar la paz y la seguridad regionales.

El ataque al aeropuerto ocurre en el contexto de una intensificación de los ataques aéreos de Arabia Saudí contra objetivos hutíes, que han sido respondidos con una creciente campaña de ataques hutíes contra objetivos saudíes como aeropuertos, instalaciones militares, refinerías y otros objetivos económicos.

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Arabia Saudí es el principal valedor del Gobierno yemení reconocido internacionalmente e interviene por la vía militar en Yemen desde 2015, después de que los hutíes tomaran la capital, Saná, a finales de 2014. EFE

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