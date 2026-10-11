Kuwait Airways se suma a las aerolíneas que cancelan sus vuelos a Riad tras ataques hutíes

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El Cairo, 11 oct (EFE).- La aerolínea kuwaití Kuwait Airways se sumó este domingo a las compañías aéreas que han cancelado sus vuelos al aeropuerto de Riad, después de que las autoridades saudíes suspendieran temporalmente las operaciones en el aeródromo tras un nuevo ataque con misiles de los rebeldes hutíes del Yemen.

La compañía anunció la cancelación de los vuelos KU775, de Kuwait a Riad, y KU776, de Riad a Kuwait, previstos para este domingo 11 de octubre, debido a la suspensión temporal de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de la capital saudí.

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En un comunicado, Kuwair Airways recomendó a los pasajeros consultar las actualizaciones de sus vuelos y señaló que les enviará notificaciones y mensajes de texto a los números de teléfono móvil registrado en sus reservas para informarles de cualquier cambio.

La aerolínea indicó que continuará siguiendo la evolución de la situación en coordinación con las autoridades competentes y que mantendrá informados a sus clientes de cualquier novedad. Asimismo, subrayó que la seguridad de los pasajeros y la tripulación constituye su máxima prioridad.

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La decisión se produce después de que las aerolíneas emiratíes Etihad Airways, Flydubai y Air Arabia anunciaran la cancelación de vuelos a Riad y a otros aeropuertos saudíes debido a los problemas operativos derivados de los recientes ataques contra instalaciones aeroportuarias del reino.

Las autoridades saudíes anunciaron el sábado la suspensión temporal de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid tras un nuevo ataque con misiles de los hutíes.

La suspensión se mantendrá hasta que concluya la evaluación de los daños y se verifique la seguridad de las instalaciones tras el ataque que causó al menos 12 personas muertas y otras 309 heridas.

El ataque del sábado fue el segundo contra el aeropuerto de Riad en menos de 24 horas. La agresión del viernes mató a tres personas y daños en un avión de la aerolínea saudí Saudi Airlines y en otras instalaciones del aeródromo, según las autoridades saudíes.

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El miércoles anterior, otros ataques contra los aeropuertos de Riad y Abha, en el suroeste de Arabia Saudí, causaron tres muertos y más de 30 heridos, de varias nacionalidades, de acuerdo con los datos difundidos por las autoridades del reino.

Los hutíes, respaldados por Irán, han reivindicado en las últimas semanas ataques con drones y misiles balísticos contra instalaciones civiles y militares saudíes.

Los insurgentes sostienen que estas acciones son una respuesta a los bombardeos de Arabia Saudí contra sus posiciones en el Yemen, en apoyo a las fuerzas del Gobierno yemení internacionalmente reconocido.EFE