Fernando Alonso saldrá desde el 'pitlane' en Singapur

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El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) partirá desde el 'pitlane' este domingo en la carrera del Gran Premio de Singapur, decimoséptima prueba del Mundial de Fórmula 1, por cambiar su sexto turbocompresor del año, una decisión motivada por la falta de potencia del motor Honda en la sesión de clasificación del sábado en Marina Bay.

"Se han utilizado los siguientes elementos de la unidad de potencia: sexto turbocompresor", confirmó la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) este domingo. La infracción de varios artículos del Reglamento de F1 de la FIA obliga al asturiano, que había conseguido la decimoséptima posición de salida, a iniciar la prueba desde el 'pitlane'.

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La FIA explicó además que el uso de "un elemento adicional de la unidad de potencia" conlleva normalmente "una penalización de cinco posiciones en la parrilla de salida". "Sin embargo, Aston Martin Aramco F1 Team modificó la configuración de la suspensión del coche 14 bajo régimen de parque cerrado antes del inicio de la carrera, sin la aprobación del Delegado Técnico. Esto incumple el artículo B3.5.4 del Reglamento de F1 de la FIA. El cambio de configuración no se ajusta a lo dispuesto en el artículo B3.5.3 del Reglamento de F1 de la FIA", prosiguió.

"Además, Aston Martin Aramco F1 Team continuó trabajando en el coche más allá del horario límite establecido, lo que constituye una infracción de los artículos B3.4.3a y B3.4.3b del Reglamento de F1 de la FIA. Por consiguiente, el coche 14 debe iniciar la carrera desde el 'pit lane' conforme al artículo B3.5.3b del Reglamento de F1 de la FIA. La penalización de retroceso en parrilla resulta redundante en este caso", concluyó.

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