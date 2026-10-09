Aeropuerto Internacional de Tocumen cierra de manera temporal por el terremoto en Panamá

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Ciudad de Panamá, 9 oct (EFE).- El Aeropuerto Internacional de Tocumen de Panamá informó este viernes que dispuso el cierre temporal de sus instalaciones y que está realizando la evaluación preventiva de pasajeros, después del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este viernes el sureste del país, con una profundidad de 10 kilómetros.

El aeropuerto, ubicado en Ciudad de Panamá, aseguró por medio de su cuenta de Instagram que el personal administrativo fue evacuado y que las operaciones se reanudarán una vez que se verifiquen las condiciones de seguridad del mismo y de la torre de control.

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De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del sismo se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital de Panamá.

El movimiento telúrico se registró a las 12:56 hora local (17:56 GMT) y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7 por el USGS.

Por su parte, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una amenaza de tsunami para la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, tras el terremoto.

Como constató EFE, el temblor se sintió con fuerza en algunas zonas de la capital de Panamá, donde varios edificios en la antigua área bancaria fueron desalojados preventivamente. EFE

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