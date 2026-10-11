León XIV se operará de un nódulo en el pulmón antes de viajar a Uruguay, Argentina y Perú

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Gonzalo Sánchez

Ciudad del Vaticano, 11 oct (EFE).- El papa León XIV anunció este domingo por sorpresa que en "los próximos días" deberá someterse a una operación por un nódulo en un pulmón en fase "muy inicial", a menos de un mes de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú.

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Ha sido el propio pontífice quien ha informado sobre su salud de forma pública, desde la ventana del palacio apostólico tras el rezo del Ángelus y ante miles de fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro.

"Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy inicial y está bien localizado", declaró, en tono sereno.

Acto seguido, aclaró que los médicos "consideran oportuno intervenir" y por ello, siguiendo sus consejos, finalmente ha decidido "operarse para extirpar" el nódulo "en los próximos días".

Su mensaje suscitó el aplauso de los fieles en la plaza: "Os agradezco vuestra cercanía espiritual y me encomiendo a vuestra oración. Gracias y buen domingo", terminó, saludando con la mano desde la ventana antes de desaparecer y volver al palacio.

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El primer papa estadounidense de la historia, y con nacionalidad peruana por sus muchos años de misionero y obispo en el país andino, fue elegido en cónclave en mayo de 2025 para suceder a Francisco y acaba de cumplir 71 años, el pasado 14 de septiembre.

Por el momento se sabe que esta primera operación como pontífice tendrá lugar en los próximos días de esta semana y que conllevará una hospitalización postoperatoria de cerca de una semana.

"En respuesta a las preguntas de los periodistas, puedo precisar que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el tiempo previsto de hospitalización postoperatoria es de aproximadamente una semana", indicó en una breve comunicación el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

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La intervención está prevista en el hospital Agostino Gemelli de Roma, donde el Vaticano cuenta con un apartamento privado desde los años ochenta, en tiempos de Juan Pablo II.

La operación del pontífice, que implicará necesariamente suspender su agenda vaticana mientras se recupera, se produce a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y a Perú del 6 al 17 de noviembre.

Sin embargo, sus palabras este domingo en el Ángelus, justo antes de sorprender al mundo con esta noticia, sugieren que su gira latinoamericana sigue en pie.

Poco antes del anuncio, León XIV dedicó un saludo especial a un grupo de personas que habían llevado a la plaza de San Pedro del Vaticano un altar del Señor de los Milagros, muy venerado en Perú.

"Saludo a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma y a todos aquellos que han participado en la procesión con el venerado icono del Crucificado", apreció.

Y, acto seguido, aseguró: "Gracias por vuestra oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en Perú".

La primera en reaccionar a la noticia de la operación del papa ha sido la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien expresó su apoyo personal y el de su gobierno ante su próxima hospitalización.

Pero también destacó la "tranquilidad" con la que realizó el anuncio ante el mundo.

"Su serenidad y tranquilidad durante el Ángelus nos reconfortan. Estoy segura de que el pueblo italiano también le brindará todo su apoyo y afecto", destacó. EFE

(foto)(vídeo)