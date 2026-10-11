Ejército israelí dice que ONU difunde "falsas narrativas" sobre refugios que llegan a Gaza

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Jerusalén, 11 oct (EFE).- El COGAT, brazo militar israelí que administra asuntos civiles en los territorios ocupados, acusó este domingo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU de difundir "falsas narrativas" que favorecen a Hamás por su denuncia sobre la escasez de recursos para el refugio para la población de Gaza, que tildó de "sesgadas".

"Lamentamos que la organización haya elegido elevar acusaciones contra Israel mientras presenta información engañosa y que ignora las pautas de seguridad, de las que está completamente al tanto, respecto a las restricciones a algunos componentes", afirmó COGAT en un comunicado.

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El 9 de octubre, la OIM publicó un comunicado en el que aseguró que unos 1,8 millones de gazatíes (la población total es de 2,1 millones, según cifras de la ONU) necesitan aún asistencia en materia de refugio y que, con el frío y los temporales a las puertas, "el suministro conjunto de los socios humanitarios en materia de refugio apenas cubre el 17 % de las necesidades identificadas para el invierno".

La OIM sostiene además que cuenta con 8.600 paquetes de refugio de emergencia posicionados fuera de Gaza "que siguen siendo echados atrás en los pasos fronterizos por las autoridades israelíes".

COGAT respondió directamente a esta última acusación, asegurando que la OIM compró los paquetes antes de que se aprobara su entrada al enclave.

"Contienen postes de madera, y se ha demostrado que Hamás los ha utilizado en el pasado para construir túneles terroristas", afirma en el comunicado.

El brazo militar israelí afirma que 53.000 tiendas de campaña han entrado a Gaza desde que comenzaron los esfuerzos para preparar el enclave para la campaña de invierno. Un portavoz de COGAT indicó a EFE que estos comenzaron a principios de verano, tras un encuentro con las organizaciones humanitarias sobre el acceso de refugios a la Franja.

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La OIM, por su parte, afirma que cerca de la mitad de las tiendas de campaña o refugios de Gaza están en malas condiciones y necesitan ser remplazadas.

Cada invierno, el frío y las lluvias someten a la población gazatí al riesgo de hipotermia y a inundaciones, que encharcan sus tiendas de campaña y embarran los caminos de tierra que las rodean. EFE