Burnham acusa a Rusia de "enemiga" y de injerencia en la política de Francia y Alemania

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Londres, 11 oct (EFE).- El primer ministro británico, Andy Burnham, tildó hoy a Rusia de país "enemigo", y la acusó de injerencia en las políticas de Francia y Alemania, país este último donde según él utiliza al partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AFD) como peón.

Las afirmaciones de Burnham se produjeron en el pódcast 'The rest is Politics' que se emitirá mañana, aunque hoy se ofreció un adelanto de su contenido, con un tono inusualmente duro contra Rusia.

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Burnham dijo además que Rusia ejerció una "clara" injerencia durante el referéndum del Brexit hace ahora diez años, supuestamente para apoyar la salida del Reino Unido de la UE: "Al llegar a Downing Street (sede del primer ministro), pregunté si hubo injerencia de Rusia en el referéndum de 2016. Y me dieron una respuesta clara de que sí, la hubo".

Y en consecuencia, subrayó que estas cosas "deben quedar registradas (para) ayudar a los votantes de Alemania y Francia a entender que algunas de las políticas son instigadas a través de nuestros enemigos como Rusia".

El primer ministro laborista reveló que trató abiertamente la cuestión con el canciller alemán Fiedrich Mertz en su última reunión, en la que ambos estuvieron de acuerdo en que AFD era el instrumento de influencia de Rusia. Esa influencia se puede ejercer financieramente o con la difusión de desinformación, detalló.

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Las palabras de Burnham se producen en un momento en que se multiplican los mensajes proeuropeos de su parte (sin abogar todavía por revertir abiertamente el Brexit), mientras que por otro Estados Unidos está alejándose de la alianza euroestadounidense de apoyo a Ucrania y acercándose a la Rusia de Vladímir Putin. EFE