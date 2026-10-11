Zelenski ofrece no atacar refinerías rusas a cambio del cese de los ataques rusos a infraestructura energética

11/10/2026 El rpesidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante una visita al Hospital de Priluki, en Ucrania POLITICA EUROPA UCRANIA PRESIDENCIA DE UCRANIA

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha ofrecido dejar de atacar las refinerías de petróleo rusos, como pide Estados Unidos, a cambio de que Rusia cese los ataques contra la infraestructura energética ucraniana.

"Ucrania estaría dispuesta a parar los ataques contra las refinerías rusas si Rusia deja de atacar nuestra infraestructura energética. Cualquier medida de desescalada debe ser mutua y con garantías reales", ha afirmado Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales.

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Zelenski considera que "el verdadero motivo para la guerra Europa es Rusia y solo Rusia". "Es factible cesar hoy mismo los ataques contra el sector energético, pero (el presidente ruso, Vladimir) Putin no quiere hacerlo", ha señalado.

El mandatario ucraniano, cuestionado el sábado por su principal aliado, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha adelantado que mantendrá este mismo domingo nuevos contactos con sus aliados europeos. "Todos los días nos coordinamos a varios niveles y trabajamos en nuevos paquetes defensivos, principalmente de defensa aérea y de munición para la aviación", ha planteado.

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Zelenski ha recordado a las víctimas de los "brutales ataques rusos", y en particular a las víctimas del sábado en la ciudad de Zaporiyia, donde murieron 23 personas, cuatro de ellas menores de edad, y ha destacado que continúan las labores de rescate.

En Járkov, el sábado fue atacada una instalación sanitaria y anoche hubo nuevos ataques contra infraestructura civil, edificios de viviendas y el sistema de energía, ha recordado Zelenski. Ya por la mañana ha habido un ataque contra un edificio de cinco pisos en Sloviansk, donde "puede que haya gente bajo los escombros".

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"Solo durante esta semana los rusos han lanzado 1.450 bombas, 75 misiles de distinto tipo y más de 1.640 ataques con drones, de los cuales el 60% eran drones a reacción", ha denunciado.