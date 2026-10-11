Agencias

Al menos once muertos y casi una treintena de heridos al chocar un autobús y una grúa en Manisa

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Al menos once personas han fallecido y otras 26 han resultado heridas de diversa consideración en un accidente de tráfico que ha implicado a un autobús y una grúa cerca de la entrada de una autopista en la provincia de Manisa, en el oeste de Turquía, según han informado las autoridades locales y nacionales.

Un comunicado de la oficina del gobernador de Manisa ha aclarado que el autobús se dirigía hacia la ciudad de Esmirna, en dirección sur, cuando tuvo lugar el siniestro sobre la 11.00 horas (hora local). Informaciones preliminares apuntan que la grúa habría invadido el carril contrario, provocando así la colisión.

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Equipos médicos y unidades de emergencia han sido desplazados hasta el lugar del incidente para atender a las víctimas. Los heridos, dos de ellos en estado grave, han sido trasladados a hospitales de la zona para recibir tratamiento.

El ministro del Interior, Mustafa Çiftçi, ha dado cuenta de lo sucedido en una breve comunicación compartida en redes sociales y ha aseverado que está siguiendo "de cerca" la situación junto con las instituciones pertinentes.

"Deseo que Dios tenga misericordia de nuestros ciudadanos fallecidos, paciencia y condolencias a sus afligidas familias; y una pronta recuperación a los heridos. Que Dios proteja a nuestro país y a nuestra noble nación de todo tipo de accidentes y desastres", ha agregado.

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