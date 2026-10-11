11/10/2026 Varios.- España conquista su tercer Mundialito femenino de fútbol playa en Cádiz. La selección española femenina de fútbol playa conquistó este domingo el Mundialito Beach Soccer Andalucía El Puerto de Santa María 2026 tras superar (5-4) a Brasil en el partido decisivo. DEPORTES RFEF

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La selección española femenina de fútbol playa conquistó este domingo el Mundialito Beach Soccer Andalucía El Puerto de Santa María 2026 tras superar (5-4) a Brasil en el partido decisivo.

España se alzó con su tercer título, tras los logrados en 2022 y 2023, al completar el pleno de victorias en su camino, que comenzó contra Ucrania e Italia. Andrea Mirón, elegida mejor jugadora del torneo, lideró a una selección española que marcó diferencias de inicio con un 3-0 de Natalia Cuadrado, Patri Campoy y Sara Tui.

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España, que aguantó cuando Brasil se puso 3-2 y después 4-4, añade el éxito del Mundialito al Campeonato de Europa conquistado hace apenas un mes en Viareggio (Itaila). Ucrania completó el podio superando al Italia en la última jornada.