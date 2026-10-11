Al menos tres muertos en un nuevo bombardeo de la aviación colombiana sobre un campamento guerrillero

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Al menos tres personas han muerto en un bombardeo de aviones Kfir, Super Tucano y helicópteros Black Hawk sobre un campamento del Frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la región de Catatumbo, departamento de Norte de Santander, en la que supone la cuarta operación de este tipo realizadas desde la llegada a la Presidencia de Abelardo de la Espriella.

El campamento, en el que había más de 20 miembros del grupo guerrillero, estaba situado en la frontera entre Tibú y El Tarra. El ataque, que comenzó sobre la 1.00 de la madrugada del domingo, es el resultado de varias semanas de trabajo de las agencias de inteligencia militar y de la Policía, según destacan las autoridades.

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Además, se ha incautado material de guerra e intendencia en la incursión militar posterior en la que desembarcaron tropas del Ejército aerotransportadas.

La operación fue ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien dio la orden al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, en un vídeo publicado en redes sociales.

"Anoche, mientras muchos colombianos descansaban, impartí directamente la orden de ejecutar una operación de bombardeo en Norte de Santander (...). ¡Aquí no hay horarios para defender a Colombia, ni descansos cuando se trata de enfrentar a quienes siembran el terror!", ha explicado en redes sociales.

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El ataque contra el Frente 33 es el segundo bombardeo que se realiza en la región del Catatumbo desde la llegada de De La Espriella a la Presidencia, el pasado 7 de agosto. El primero se ejecutó el 10 de agosto contra posiciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Las otras dos operaciones aéreas corresponden al departamento del Guaviare, una contra el grupo de alias 'Calarcá' y la otra contra el grupo de alias 'Iván Mordisco'. Estas tres operaciones dejaron más de 40 muertos, entre ellos seis menores de edad.

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El Frente 33 forma parte del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) que lidera 'Calarcá', una escisión del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, comandado por Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'.