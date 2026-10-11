(Crónica) El Almería golea al Leganés y aprovecha la derrota del Castellón

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La UD Almería se impuso con autoridad (3-0) al CD Leganés este domingo y aprovechó la derrota del Castellón en Andorra (1-0), para colocarse en el liderato de LaLiga Hypermotion.

El equipo andaluz firmó su sexta victoria seguida para ponerse con 21 puntos, los mismos que un Eibar que juega este lunes en Oviedo. La ley del ex sentenció a un equipo pepinero superado en la segunda parte por un doblete de Miguel de la Fuente. El conjunto de García Pimienta terminó de arrasar con el 3-0 de Chirino en el 61'.

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La racha del Almería le llevó a la cabeza con la derrota del Castellón (20 puntos). Los de Pablo Hernández cayeron ante un Andorra dispuesto a alejar la zona baja a costa de la buena dinámica del hasta ahora líder. Moró Sidibe hizo a los 13 minutos el tanto de un equipo andorrano que aguantó la reacción del rival.

Por otro lado, el Mallorca superó (3-1) a la UD Las Palmas con los goles de Pablo Torre, Alex Sala y Adri Fuentes en Son Moix. El equipo balear se instaló en zona de promoción cuarto con 17 puntos e hizo saltar las alarmas en el equipo canario de Rubén de la Barrera, cada vez más lejos de ese objetivo y con muchas bajas en la plantilla, tras cuatro jornadas sin ganar.

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En el duelo que cerró el domingo, el Sporting de Gijón, que se colocó sexto, se llevó los tres puntos (0-1) en su visita a un Cádiz que se queda en zona de descenso y ve frenada su reacción. Un tanto afortunado de Pablo García en el minuto 87, cuando ya parecía terminado, dio al equipo asturiano un partido sin ocasiones.