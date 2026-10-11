Un militar colombiano muerto en un ataque con dron de la guerrilla del ELN

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Las Fuerzas Armadas colombianas han informado este domingo de la muerte de un militar identificado como Luis David Arrieta Osorio en un ataque con un dron que transportaba explosivos atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"En horas de la noche del 10 de octubre de 2026, durante el desarrollo de operaciones militares en el sector de Altamira, municipio de La Vega, Cauca, tropas del Batallón de Montaña N.°4 fueron atacadas mediante el lanzamiento de artefactos explosivos desde un sistema aéreo no tripulado tipo dron", ha explicado el Ejército en un comunicado.

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Como resultado de esta "acción terrorista" atribuida preliminarmente al ELN "fue asesinado nuestro soldado profesional Luis David Arrieta Osorio, quien se encontraba cumpliendo con su deber al servicio del país y de las comunidades de esta región del departamento del Cauca".

El Ejército denuncia que el lanzamiento de explosivos con drones "vulnera las normas del derecho internacional humanitario y representa un grave riesgo tanto para los integrantes de la Fuerza Pública como para la población civil que habita en esta zona".

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