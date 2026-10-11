Protesta por agua contaminada en oeste de México deja nueve detenidos y decenas de heridos

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Guadalajara (México), 11 oct (EFE).- Una manifestación por el agua contaminada en Guadalajara (oeste de México) terminó este domingo con al menos nueve personas detenidas, cuatro con paradero desconocido y decenas heridos, entre ellos representantes de la prensa.

Desde marzo pasado, al menos 320 colonias del área conurbada de Guadalajara reciben en sus casas agua contaminada y con olor a cloaca que contiene metales pesados, heces fecales y que no ha sido clorada, según denunció el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), luego de examinar las muestras.

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La protesta, a la que asistieron al menos unas 10.000 personas de todas las edades, fue reprimida por agentes antimotines al llegar a Casa Jalisco, la residencia del gobernador Pablo Lemus, que fue protegida con vallas para disminuir el acceso a la calle.

Los manifestantes marcharon pacíficamente desde la glorieta Minerva, pero al encontrar la zona cercada quitaron las vallas y se fueron acercando a Casa Jalisco, donde policías antimotines les recibieron con amenazas y violencia física, según constató EFE.

El contingente no se movió e intentó avanzar empujando a los policías con agua sucia y piedras, por lo que los guardias respondieron con gas lacrimógeno y con chorros de agua.

En la gresca, que duró al menos dos horas, golpearon y detuvieron a nueve manifestantes y a un periodista del medio local ‘Para esto’, quienes fueron llevados al interior de Casa Jalisco, sin que hasta ahora se sepa su paradero o situación jurídica, según denunciaron los colectivos organizadores de la protesta.

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Los activistas también señalaron que los agentes estatales detuvieron a dos jóvenes cuando se dirigían a la protesta, quienes no han sido localizados, al igual que dos mujeres, madre e hija, que estaban por participar en la marcha. EFE

(foto)