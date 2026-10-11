El Betis sigue intratable en Sevilla (5-2)

Guardar

Sevilla, 11 oct (EFE).- El Betis sigue intratable en el estadio La Cartuja, donde este domingo encadenó quince partidos de LaLiga EA Sports sin perder al superar 5-2 a Osasuna, en un choque que al inicio de la segunda parte tenían ganado los locales con un claro 3-0 pero que enloqueció después con dos tantos visitantes.

El cuarto gol del Betis frustró la posible reacción del conjunto navarro y el quinto en la prolongación cerró la goleada verdiblanca (5-2).

PUBLICIDAD

Abrió el marcador pronto Isco Alarcón, de penalti, el marroquí Ez Abde puso el 2-0, rebasada la media hora, y Diego Llorente el tercero bético (min. 50), pero el croata Ante Budimir (min. 56) y el exbético Raúl García de Haro fijaron un ajustado 3-2, resultado que se despejó con el segundo de Isco (min. 67) y el del canterano debutante en LaLiga José Antonio Morante en la prolongación (min.96).