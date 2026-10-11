Fiscal general que acusó a Netanyahu afirma que la Policía actuó sin su consentimiento

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Jerusalén, 11 oct (EFE).- El ex fiscal general de Israel Avijay Mandelblit, que autorizó acusar al primer ministro, Benjamín Netanyahu, de corrupción, admitió este domingo ante el tribunal que juzga al mandatario que la Policía tomó algunas medidas contra Netanyahu sin su autorización, incluidas algunas graves, aunque defendió que aprobó las principales.

Dos semanas antes de la celebración de elecciones generales en Israel, Mandelblit declaró en el juicio contra Netanyahu como testigo de la defensa del primer ministro, que sostiene que se tomaron medidas contra Netanyahu sin las autorizaciones necesarias.

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Mandelblit fue secretario del Gobierno de Netanyahu, quien lo propuso como fiscal general en 2016. Tres años después, el mismo anunció la acusación contra el primer ministro por tres causas de presunta corrupción que se están juzgando ahora.

"La verdad está saliendo a la luz", dijo el primer ministro a su llegada a la sala, según sus palabras recogidas por el medio israelí Ynet.

En la sala estaban también el presidente de la Knéset (Parlamento), Amir Ohana, y el ministro de Exteriores, Gideón Saar, que en 2022 elogió el "papel decisivo" de Mandelblit "en la preservación del Estado de derecho".

La ley israelí exige que el fiscal general autorice investigar a un primer ministro y Mandelblit lo hizo de palabra, sin un documento formal, una práctica que los jueces ya han criticado, según informó el Canal 12 israelí.

"Hay casos que a posteriori no aprobé, hubo cosas así", respondió el exfiscal cuando el abogado de Netanyahu, Amit Hadad, le preguntó si había autorizado cada orden, según Ynet. "¿Incluso cosas graves?", insistió Hadad. "Correcto", admitió Mandelblit.

Preguntado por si había dicho a alguien que la Policía actuaba a sus espaldas, respondió: "Puede ser".

Como ejemplo, citó la escucha del entonces jefe de gabinete de Netanyahu, Natan Eshel, que la Policía hizo sin consultarle y que él ordenó cancelar. "Igual que no se escucha a la familia del primer ministro, esto no es aceptable para mí", explicó.

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Aun así, defendió que no tenía por qué conocer cada paso policial: "Quería que me informaran de las acciones principales, pero no de cada acción".

La defensa sostiene que al propio Mandelblit se le ocultó información. "Hay grandes partes de la verdad que usted no conoce, que le ocultaron", le dijo Hadad, según Canal 12.

La defensa ha pedido siete sesiones para el testimonio, la última el 22 de octubre, cinco días antes de las elecciones. Según el análisis del cronista judicial del diario Maariv, la defensa eligió estas fechas para que las declaraciones en la sala tengan repercusión y beneficien a Netanyahu justo antes de que los israelíes voten.

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Netanyahu está acusado de fraude y abuso de confianza por recibir regalos de lujo de empresarios (caso 1000) y por tráfico de influencias con dos medios israelíes (casos 2000 y 4000). EFE