Ainhoa Arteta pasa página de su matrimonio con Matías Urrea y confiesa que está ilusionada con un francés

Ainhoa Arteta vuelve a sonreír y atraviesa un momento de ilusión personal. La soprano ha reaparecido acompañada por su hija, Sara, en la boda de Miguel Sierralta y Alicia Banzquez, donde ha atendido a la prensa y ha sorprendido con sus declaraciones sobre su vida sentimental. Con su habitual espontaneidad, la artista ha dejado claro que su último matrimonio, con Matías Urrea, es una etapa completamente cerrada y que no tiene ninguna intención de mirar atrás. Al ser preguntada por sus propias bodas no ha dudado en responder con contundencia: "De mis bodas ya ni me acuerdo, y sobre todo de la última, no quiero ni pensar que me casé".
Lejos de querer profundizar en aquella relación, la soprano ha insistido en que prefiere dejar definitivamente atrás ese capítulo de su vida: "Totalmente, olvidada, muerta y sepultada", ha sentenciado cuando le han preguntado si daba por olvidado su último enlace. Una reacción con la que ha evidenciado sus pocas ganas de recordar aquella experiencia y su deseo de centrarse en el presente. Feliz de acompañar a los novios en una jornada tan especial, Ainhoa ha acudido al enlace junto a su hija Sara, con quien ha protagonizado un divertido momento ante las cámaras.
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Y es que, aunque en un primer momento ha asegurado que la mayor ilusión de su vida es el amor que siente por sus hijos, la artista ha terminado confesando que hay alguien que está despertando de nuevo sus sentimientos: "La ilusión es el amor de mis hijos. Bueno, algo en Francia por ahí hay algo, sí, pero no lo voy a contar mucho", ha revelado con una sonrisa cómplice. La artista ha explicado que se trata de una persona ajena al mundo en el que ella se mueve habitualmente y, aunque no ha querido desvelar su identidad, sí ha compartido un detalle de lo más romántico sobre uno de sus encuentros: "No, todavía ha sido mejor, un barco velero", ha confesado al ser preguntada por una posible cita en la Torre Eiffel.
La confesión ha pillado completamente por sorpresa a su hija Sara, que no ha podido ocultar su asombro al descubrir que su madre guardaba este secreto: "¡Ay, ay, ay! Esto me lo va a tener que contar ahora", ha reaccionado, reprochándole que no se lo hubiese contado antes. Ainhoa, por su parte, ha reconocido que todavía prefiere mantener ciertos detalles en privado, aunque no ha escondido que atraviesa una etapa llena de ilusión, tanto en lo personal como en lo profesional: "Siempre estoy ilusionada, pero el amor de verdad lo tengo con mis hijos. Ese es el que más valoro", ha asegurado, dejando claro que, sin renunciar a nuevas oportunidades sentimentales, su familia continúa siendo su gran prioridad.
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