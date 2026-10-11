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Muere un joven de 21 años ingresado de gravedad tras ser apuñalado en un local de ocio de Cúllar Vega

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Un joven de 21 años ha fallecido en la mañana este domingo tras haber resultado herido de gravedad por arma blanca durante esta madrugada en un local de ocio de Cúllar Vega (Granada).

Así lo han confirmado fuentes oficiales de la Guardia Civil a Europa Press, quien ha detallado que la víctima se encontraba ingresado en estado crítico en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada desde las 5,00 horas de la madrugada, tras haber resultado herido durante un altercado en un establecimiento de dicha localidad.

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Según han indicado desde la Benemérita, el joven presentaba heridas de gravedad por apuñalamiento con arma blanca, motivo por el que finalmente ha fallecido esta mañana. No obstante, el Instituto Armado ha abierto una investigación para esclarecer las causas de este suceso mortal.

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