Cantaoras de bomba alzan sus voces para destacar su presencia en la cultura de Puerto Rico

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San Juan, 11 oct (EFE).- Veintidós cantaoras de la bomba puertorriqueña alzaron sus voces este domingo para reivindicar la presencia femenina en este género musical y en la cultura de Puerto Rico durante el sexto encuentro anual de cantaoras en la plaza pública Carlos 'Tata' Cirino Osorio, de Loíza, un municipio del norte considerado una de las cunas de este tipo de música endémica del archipiélago caribeño.

"Es bien importante porque tenemos que seguir haciendo eco en la voz femenina ya que ancestralmente la voz de la mujer era la que llevaba ese llamado a lo que eran los bateyes (espacio de reunión de cantaores y bailaores)", precisó a EFE Maribella Burgos Pizarro, bailaora profesional y fundadora de este evento que enaltece la bomba puertorriqueña.

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Como novedad, este año se incorporaron dos cantaoras nuevas del oeste y del sur de Puerto Rico, y abrieron el encuentro cuatro niñas que entonaron al son del repique de los barriles de bomba mostrando que las nuevas generaciones vienen con determinación a preservar esta tradición afrocaribeña.

"Me siento bien emocionada y nerviosa. Este encuentro es importante porque cada cantaora representa a un lugar diferente, a su propio lugar y me encanta esa idea. Así como yo represento a La Perla, cada una representa a su pueblo", indicó Milenys Esther Colón, de 15 años, que se ha desarrollado en la bomba como cantaora y bailaora gracias al espacio comunitario de La Plaza del Negro, que se celebra todos los viernes en su colorido barrio natal.

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Además, este sexto encuentro honró la trayectoria de la cantaora Julie Laporte, oriunda del pueblo sureño de Guayama, que lleva 42 años cantando bomba, un género que surgió entre los esclavos, tiene un sincretismo de la cultura taína, africana y española, con más de 21 ritmos, entre ellos los más conocidos son sicá, seis corrido, holandé, cuembé y yubá.

"Es una cosa muy poco común que una persona en vida reciba homenajes. Así que yo doy gracias por lo que sea que yo haya puesto ahí fuera en el mundo y que está regresando a mí. Ojalá siempre yo pueda servir a las demás personas, ojalá pueda ser el envase en el que mis ancestros depositen sus bendiciones porque gracias a ellos estamos aquí hoy", mencionó Laporte desde el estrado, tras ser elogiada.

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En la última década se ha incrementado exponencialmente el número de adeptos a este género musical y cada vez hay más lugares de reunión de bomberos como bateyes, presentaciones en teatros y conciertos.

"Me siento esperanzada y de verdad que es un orgullo tan grande ver todo lo que la gente está haciendo por la bomba", aseveró Pizarro, sobre este auge de aficionados a la bomba.

Exponentes del jazz, la salsa y el reguetón como William Cepeda, Bad Bunny y Rauw Alejandro introdujeron ritmos de bomba en sus últimos álbumes e hicieron retumbar los barriles en espectáculos multitudinarios como en la residencia de 31 conciertos que Benito Martínez Ocasio ofreció el año pasado en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico. EFE

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(foto)(video)