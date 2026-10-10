El terremoto de 7,7 dejó afectaciones materiales y de momento ninguna víctima en Panamá

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Ciudad de Panamá, 9 oct (EFE).- El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este viernes Panamá dañó casi todas las plantas potabilizadoras del país, iglesias, hoteles, comercios, edificios públicos y carreteras, pero no se reportaron hasta el momento víctimas mortales, según el primer informe oficial del Gobierno panameño.

El reporte detalló que hubo "afectaciones menores en los hospitales de Tonosí", la localidad costera más cercana al epicentro, y de la cercana Pedasí. En la capital, cuatro edificios de apartamentos sufrieron daños menores.

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En las provincias de Darién, fronteriza con Colombia, y de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica, se dieron impactos mínimos en un centro educativo, daños leves en residencias y algunos comercios.

Por otro lado, el informe del Ministerio de Gobierno y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) resaltó que "casi todas" las plantas potabilizadoras del país sufrieron algún daño estructural, mientras que la que alimenta a la capital opera al 20 %.

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El terremoto sacudió Panamá a las 12:56 hora local (17:56 GMT) y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7 por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con ese organismo estadounidense, el epicentro del sismo se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital de Panamá.

Por su parte, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registró una magnitud de 7,2, con una profundidad de 4 kilómetros localizado a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí.

Como constató EFE, el temblor se sintió con fuerza en la capital de Panamá, donde numerosos edificios fueron desalojados preventivamente.

En la ciudad de Penonomé, situada a 150 kilómetros de la Ciudad de Panamá y a unos 180 kilómetros al norte de Tonosí, colapsaron un pequeño hotel y la sede de la gobernación, mientras que una de las dos torres de la catedral del lugar se derrumbó, como pudo ver EFE. EFE

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