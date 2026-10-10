Atacado otro aeropuerto saudí tras suspensión de operaciones en el de Riad, según A.Saudí

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El Cairo, 10 oct (EFE).- El aeropuerto internacional de Dammam, en el este de Arabia Saudí, fue atacado con un "proyectil", según se informó oficialmente, horas después de que se anunciara la suspensión de las operaciones en el de Riad tras un ataque atribuido a los rebeldes chiíes hutíes del Yemen.

"Un proyectil cayó en las inmediaciones del aeropuerto internacional Rey Fahd en Dammam", dijo en su cuenta en X el portavoz militar de la coalición liderada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, el saudí Turki al Maliki.

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El portavoz no dio a conocer detalles sobre el ataque, el tipo del "proyectil" o si ha habido víctimas, y tampoco se refirió al ataque que en la tarde del sábado causó "varias heridas" en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, de Riad, y llevó a las autoridades saudíes a suspender "temporalmente" las operaciones en el aeródromo.

La Autoridad General de Aviación saudí afirmó anteriormente en un comunicado que el aeropuerto de la capital "sufrió un ataque esta tarde (...) en el contexto de los continuos y flagrantes ataques dirigidos contra las instalaciones de aviación civil en el reino".

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La autoridad subrayó que la agresión "ha dejado como resultado varias personas heridas, cuyo número se está trabajando actualmente para contabilizar", y que "se han suspendido temporalmente las operaciones en el aeropuerto".

Los hutíes no han reaccionado de momento a esos ataques, si bien habían reivindicado agresiones con misiles y drones contra instalaciones civiles y militares en Arabia Saudí, y advertido a las aerolíneas internacionales de que no vuelen el espacio aéreo del vecino del norte de Yemen que consideraron "zonas de operaciones militares".

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El portavoz militar de los insurgentes yemeníes, Yehya Sarea, sostuvo ayer que su grupo controla el espacio aéreo de Arabia Saudí tras los últimos ataques con misiles y drones que lanzaron contra varios aeropuertos del reino, y que desde el pasado miércoles causaron la muerte de seis personas.

"Permitiremos los vuelos humanitarios desde y al aeropuerto de Riad para todos los vuelos autorizados por el Centro de Coordinación de Operaciones Humanitarias (de los hutíes) en la capital yemení, Saná", dijo Sarea en su cuenta en X.

De hecho, varias compañías aéreas anunciaron la cancelación de sus vuelos desde y hacia la capital saudí tras esas amenazas hutíes.

Según datos de la web de seguimiento de vuelos Flight Radar, el aeropuerto de Riad ha registrado este sábado la cancelación de más de 300 vuelos desde y hacia la capital saudí, mientras las operaciones con salidas retrasadas sumaron en la tarde de hoy un total de 222.

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El aeropuerto de Riad, uno de los más grandes de Oriente Medio, se ubica a unos 1.000 kilómetros de Yemen, y cuenta con cinco terminales de pasajeros y un pabellón exclusivo de diseño monumental reservado para jefes de Estado, diplomáticos y la familia real saudí.

El de Dammam está a más de 1.500 kilómetros de la frontera yemení, en la Región oriental de Arabia Saudí, cerca del golfo Pérsico.

Por otro lado, las autoridades saudíes no se han pronunciado de momento sobre si aplazarán o no importantes eventos previstos en Riad a partir del domingo, como el Congreso Mundial de la Energía, al que están invitadas delegaciones de todo el mundo, ante la suspensión de las operaciones en el aeropuerto de Riad y la masiva cancelación de vuelos. EFE

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