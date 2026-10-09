Verónica Hidalgo, su significativa reacción al giro en el caso de su marido tras levantarse el secreto de sumario

09/10/2026 Verónica Hidalgo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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El marido de Verónica Hidalgo, Juan Andrés González Santos, lleva en prisión desde el pasado 24 de marzo acusado de un delito de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en el marco de una trama de narcotráfico de la que cada vez conocemos más detalles. Diez días después de que la Audiencia Nacional rechazarse dejar en libertad provisional al empresario por apreciar un alto riesgo de fuga, se ha levantado el secreto de sumario del caso y ha salido a la luz la magnitud de la operación.

Tal y como ha revelado este jueves 'Y ahora Sonsoles', a las primeras detenciones se han sumado las de 28 personas más que presuntamente tendrían relación con la trama -en la que la modelo no figura como investigada a pesar de que en el registro a su casa la Policía encontró 1,3 kilos de hachís ocultos en el congelador, y aproximádamente 11.000 euros en efectivo-, y se habrían inacutado 10,8 toneladas de hachís, por lo que la UDYCO apunta a que la organización a la que pertenecería Juan Andrés habría copado el mercado de la venta de esta droga tanto en España como en otros puntos de Europa.

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El papel del padre de la hija de Verónica en esta trama estaría presuntamente relacionado con el blanqueo -a través de la adquisición de inmuebles, contrataciones y emisión de facturas falsas supuestamente- del dinero procedente del narcotráfico, y el hecho de no ocupar un lugar en la cúspide de la organización criminal sus abogados podrían solicitar nuevamente su puesta en libertad condicional a la espera de que se celebre el juicio, cuya fecha se desconoce porque continúa la investigación.

Tras salir a la luz los nuevos datos del caso al levantarse el secreto de sumario, la que fuera Miss España 2005 ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press sin poder disimular su abatimiento. Seria y visiblemente nerviosa, la modelo ha esquivado las preguntas sobre Juan Andrés, dejando en el aire con un significativo "lo siento chicos" al borde de las lágrimas si confía en que su marido pueda salir pronto de la cárcel y si sigue creyendo en su inocencia tras conocer los detalles de la trama.

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