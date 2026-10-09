Grenergy cierra financiación para la quinta fase de Oasis de Atacama (Chile) por 407 millones

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Grenergy ha cerrado la financiación de 446 megavatios (MW) y 1,8 gigavatios hora (GWh) para la quinta fase de Oasis de Atacama (Chile) por 457 millones de dólares (407 millones de euros), según ha indicado en un comunicado este viernes.

En concreto, la energética española ha firmado una financiación 'senior' sin recurso con BNP Paribas como coordinador y asegurador, y con la participación de BBVA, J.P. Morgan, MUFG Bank, Santander y The Bank of Nova Scotia.

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Grenergy ha explicado que el mencionado importe total incluye 26 millones de dólares (23 millones de euros) en líneas de crédito.

Esta financiación está vinculada a Algarrobal, la quinta fase de Oasis de Atacama, con una capacidad solar de 242 MW y 1.480 megavatios hora (MWh) de almacenamiento, así como al clúster Palmas, formado por una cartera de proyectos de 204 MW solares y 289 MWh de almacenamiento.

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Algarrobal cuenta con un contrato híbrido de compraventa de energía (PPA) a 12 años, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2028. De su lado, Palmas es el clúster de 21 proyectos solares de distribución con sistema de precios estabilizados (PMGDs).

Todos los proyectos se encuentran en operación y seis de ellos están en proceso de incorporar sistemas de almacenamiento de cinco horas (289 MWh).

Por último, la energética ha detallado que esta operación incluye la refinanciación de 14 de los 21 proyectos de Palmas, cuya financiación inicial ascendió a 85 millones de dólares (76 millones de euros).