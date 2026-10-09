La red postal mundial pierde ingresos, afectada por las tensiones comerciales

Guardar

Ginebra, 9 oct (EFE).- La red postal mundial está perdiendo ingresos y capacidad de resistencia por las tensiones comerciales, con los intercambios postales internacionales entre países que se han reducido un 10 % de media en los doce meses hasta el pasado julio, según un informe de la Unión Postal Universal (UPU).

La organización especializada de Naciones Unidas atribuye parte de esa disminución a ciertos cambios en las políticas comerciales, en particular la suspensión en Estados Unidos, en agosto de 2025, del tratamiento libre de aranceles para determinados envíos de bajo valor y la entrada en vigor en la Unión Europea, el pasado 1 de julio, de un arancel de tres euros por artículo.

PUBLICIDAD

Estas medidas tuvieron un efecto inmediato en los flujos postales internacionales vinculados al comercio electrónico, en un sector en el que las decisiones comerciales de un país o región repercuten rápidamente sobre los operadores de otros lugares.

Los ingresos de los operadores postales a nivel mundial, descontada la inflación, cayeron por tercer año consecutivo, desde los 606.000 millones de dólares en 2021 hasta los 563.400 millones en 2024 (último año con cifras definitivas), según el organismo, formado por 194 Estados miembros.

PUBLICIDAD

Asimismo, el informe sobre el estado de los servicios postales en 2026 indica que aunque los operadores postales mantienen la mayor parte del mercado de cartas, éste se encuentra en rápido declive, a lo que se suma que están perdiendo terreno en mercados en crecimiento como el de los paquetes.

La UPU calcula que la falta de decisiones estratégicas coordinadas y rápidas a escala de toda la red postal podría tener un coste acumulado de 411.000 millones de dólares entre 2026 y 2030, de los que cerca de la mitad recaería directamente sobre los operadores postales.

PUBLICIDAD

El resto del impacto se repartiría entre plataformas de comercio electrónico, ministerios y organismos reguladores, empresas tecnológicas y operadores privados, según el informe, que reclama una mayor coordinación entre todos los actores relacionados con el sector. EFE